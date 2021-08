SOGNO SENZA FINE! Antonella Palmisano, assolo epico nella 20 km di marcia! Campionessa olimpica, 4 ori per l’atletica! (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia non ha più limiti, si è liberata di tutte le catene di anni bui e avari di soddisfazioni, ha sciolto le briglie e si erge a Spartacus dello sport italiano. Antonella Palmisano conquista la medaglia d’oro nella 20 km di marcia e fa salare a quattro il computo degli allori conquistati dalla Regina degli Sport alle Olimpiadi di Tokyo 2021: dopo lo spettacolare uno-due di domenica 1° agosto (Marcell Jacobs sui 100 metri, Gianmarco Tamberi nel salto in alto), è arrivata la doppietta nel tacco e punta. Tra l’altro per opera di due corregionali, due pugliesi seguiti dallo stesso allenatore: ieri la magia di Massimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia non ha più limiti, si è liberata di tutte le catene di anni bui e avari di soddisfazioni, ha sciolto le briglie e si erge a Spartacus dello sport italiano.conquista la medaglia d’oro20 km di marcia e fa salare a quattro il computo degli allori conquistati dalla Regina degli Sport alle Olimpiadi di Tokyo 2021: dopo lo spettacolare uno-due di domenica 1° agosto (Marcell Jacobs sui 100 metri, Gianmarco Tamberi nel salto in alto), è arrivata la doppietta nel tacco e punta. Tra l’altro per opera di due corregionali, due pugliesi seguiti dallo stesso allenatore: ieri la magia di Massimo ...

