(Di venerdì 6 agosto 2021) Durante la trasmissione Tutti in Ritiro, in onda su Canale 21, è intervenuto Angelo Caruso,didi. Tra i tanti temi toccati, prima quello sulla riapertura degli stadi, poi sulladel. "Riapertura stadi? Ci siamo accorti che il 50% coi limiti della distanza di un metro avrebbe determinato due posti vuoti e una fila libera, così ho suggerito a Gravina che l'unica soluzione era la disposizione a scacchiera. Il 50% è sempre poco ma rispetto all'effettivo 25% è un bel salto in avanti". "? Si potrebbe ...

Advertising

MundoNapoli : Sindaco Castel di Sangro: ” E’ possibile che la squadra sia presentata al Patini con 3500 tifosi” - Spazio_Napoli : Sindaco Castel di Sangro: 'La presentazione del Napoli si può fare allo stadio Patini' - 100x100Napoli : Sindaco Castel di Sangro: “Possibile presentazione della squadra allo stadio Patini” - napolista : A Canale 21: «Ne ho parlato con De Laurentiis. Con la capienza aumentata al 50% sarebbe una soluzione alternativa p… - tuttonapoli : Sindaco Castel di Sangro annuncia: 'Possibile presentazione squadra al Patini con 3500 tifosi!' -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Castel

Tutto Napoli

Soddisfatto Angelo Caruso ,didi Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila per il ritorno in termini di immagine ed economici grazie alla presenza sul territorio della squadra ...L'incendio è poi proseguito verso Pettineo edi Luccio e sulle campagne di Mistretta, sui ... Come comunità ci rialzeremo, più forti di prima" ha commentato ildi Gangi (PA).Il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. “Posti disponibili al patini? Il 50% è sempre poco ma rispetto all’effettivo 25% è un bel sa ...A Canale 21: «Ne ho parlato con De Laurentiis. Con la capienza aumentata al 50% sarebbe una soluzione alternativa per avere tanti tifosi» ...