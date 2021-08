Sicurezza stradale, Gorizia investe 300 mila euro in 17 punti della città, ecco dove (Di venerdì 6 agosto 2021) (Visited 25 times, 25 visits today) Notizie Simili: Gorizia si ribella alla nuova veste di Corso Italia,… Il progettista Orzan difende Corso Italia a senso… La fontana del Parco di ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 6 agosto 2021) (Visited 25 times, 25 visits today) Notizie Simili:si ribella alla nuova veste di Corso Italia,… Il progettista Orzan difende Corso Italia a senso… La fontana del Parco di ...

Advertising

zazoomblog : Al via la campagna “Lunione fa la sicurezza di Polizia Stradale e Autostrade per lItalia - #campagna #“Lunione… - andreastoolbox : Al via la campagna “L'unione fa la sicurezza' di Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia - Rai News… - carlabrandolini : RT @MercurioPsi: PAGELLA del Comune su se stesso - MOBILITÀ ?? 100% Sicurezza stradale ??, mobilità migliorata ??, abbattimento barriere arc… - borrillo62 : RT @MercurioPsi: PAGELLA del Comune su se stesso - MOBILITÀ ?? 100% Sicurezza stradale ??, mobilità migliorata ??, abbattimento barriere arc… - battaglia_persa : RT @MercurioPsi: PAGELLA del Comune su se stesso - MOBILITÀ ?? 100% Sicurezza stradale ??, mobilità migliorata ??, abbattimento barriere arc… -