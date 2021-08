Si chiude con successo lo spazio estivo di Confartigianato Bergamo in Piazza Dante (Di venerdì 6 agosto 2021) Si chiude sabato 7 agosto, con un bilancio positivo, il “Confartigianato Summer Space”, il primo spazio estivo aperto da Confartigianato Imprese Bergamo in Piazza Dante, nel cuore economico e sociale della città, e inserito tra le iniziative per festeggiare il 75° anniversario di fondazione dell’associazione. Un progetto caratterizzato da incontri, informazioni, offerta di servizi, consulenze ed eventi rivolti agli imprenditori, agli aspiranti imprenditori, ma anche alle famiglie e a tutti i cittadini, che il pubblico ha mostrato di apprezzare. Inaugurato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Sisabato 7 agosto, con un bilancio positivo, il “Summer Space”, il primoaperto daImpresein, nel cuore economico e sociale della città, e inserito tra le iniziative per festeggiare il 75° anniversario di fondazione dell’associazione. Un progetto caratterizzato da incontri, informazioni, offerta di servizi, consulenze ed eventi rivolti agli imprenditori, agli aspiranti imprenditori, ma anche alle famiglie e a tutti i cittadini, che il pubblico ha mostrato di apprezzare. Inaugurato ...

Advertising

Coninews : GRANDISSIMO GIGIIIIIIII! ?? Con 3 vittorie e 1 sconfitta Luigi #Busà chiude in testa il suo girone e si qualifica p… - juventusfc : Lo straordinario viaggio di #ConfidenceMakesUsDoEverything si chiude con @tuijahyyrynen. ?? L'episodio 7?? è qui! ??… - ASRomaFemminile : Si chiude il primo tempo a Tolosa: siamo sull'1-1. E questo è il super gol del nostro momentaneo vantaggio segnato… - Sara71864853 : RT @pbecchi: Fabio ha ragione. C’è un vuoto di rappresentanza politica e ora vedremo se qualcuno sarà in grado di riempirlo. Si chiude una… - antonie85321896 : RT @Coninews: GRANDISSIMO GIGIIIIIIII! ?? Con 3 vittorie e 1 sconfitta Luigi #Busà chiude in testa il suo girone e si qualifica per le SEMI… -