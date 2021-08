Sfilata in piscina per Federica Panicucci | bikini e tacchi fa sempre invidia alle giovanissime Video

(Di venerdì 6 agosto 2021) Che spettacolo, è la prova che si può esserebelle e in forma anche quando si superano i 50 anni. Lei ne ha 53 e infa, comee Marco Bacini sono in vacanza in Sicilia, questa volta sono in vacanza da soli e hanno scelto il relax, lontani della vita mondana ma con la voglia di stare semplicemente insieme tra sole e buon cibo. Cosa mangerà laper esserecosì magra, tonica, perfetta in ...

Advertising

TREVISOEVENTI : -

Ultime Notizie dalla rete : Sfilata piscina

Ultime Notizie Flash

Alla Spiaggia del Benessere zona 49 a Rimini,di moda Fashion Show Worldly for Amani con ... La grandetermale delle Terme di Monticelli rimarrà aperta by night con apericena in giardino ...Ad esempio il Concorso d'Eleganza Classic 2021 , un'eccezionaledi auto d'epoca andata in ... Tra, area benessere e accesso al mare privato, dall'albergo è disponibile pure un servizio ...Il concorso di bellezza nazionale Miss Reginetta d’Italia ha visto svolgersi presso l’imponente piscina del Faboulous Village di Roma la finale regionale del Lazio che ha decretato le finaliste nazion ...Federica Panicucci stupenda in vacanza: Marco Bacini perde la testa! E' una Federica Panicucci in forma smagliante quella che si sta concedendo le ...