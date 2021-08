Serie C, ripescaggi: respinto il ricorso dell’FC Messina, Lega Pro al Picerno (Di venerdì 6 agosto 2021) Nulla da fare per l'FC Messina che ha visto respinto il ricordo presentato al Collegio di Garanzia del CONI . La Sicilia sarà quindi rappresentata in Lega Pro da Palermo, Catania ed ACR Messina nel prossimo campionato di Serie C 2021-2022 Leggi su mediagol (Di venerdì 6 agosto 2021) Nulla da fare per l'FCche ha vistoil ricordo presentato al Collegio di Garanzia del CONI . La Sicilia sarà quindi rappresentata inPro da Palermo, Catania ed ACRnel prossimo campionato diC 2021-2022

Ultime Notizie dalla rete : Serie ripescaggi Ventimiglia Calcio sempre più vicina all'Eccellenza Pertanto le prime tre formazioni della graduatoria per i ripescaggi in D, il Borgosesia, la Tritium e il Nola hanno di fatto già staccato il pass per la quarta serie. Il Consiglio Nazionale, però, ha ...

Serie C, il TAR boccia Carpi, Casertana e Sambenedettese: tra ricorsi e sorteggi, le prospettive ...il disinteresse generale delle alte sfere per l'ecatombe che ogni anno colpisce la Serie C è ai limiti dello sconcertante . GIRONI E CALENDARI - Una volta esauriti i ricorsi, sarà tempo di ripescaggi ...

Pistoiese, si va verso il ripescaggio in Serie C - PistoiaSport

Ventimiglia Calcio sempre più vicina all’Eccellenza Ventimiglia. Il Consiglio Nazionale della Lnd ha esaminato tutti i ricorsi delle società escluse dalla serie C, di quelle che avevano presentato domanda di ripescaggio, o domanda di iscrizione in sovr ...

