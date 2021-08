Scuola tra Green Pass e nuove regole: cosa cambia da settembre 2021 (Di venerdì 6 agosto 2021) Non ci si possono permettere nuove chiusure e un altro anno da affrontare con la didattica a distanza. Il governo è stato abbastanza chiaro su questo punto ed è per questo motivo che da settembre ci saranno nel mondo della Scuola delle importanti novità. E’ fondamentale che bambini e ragazzi tornino sui banchi di Scuola per la didattica in presenza, con eccezioni solo se strettamente necessario. E’ per questo motivo quindi che si stringe su Green Pass e vaccini. Tra le novità per il ritorno a Scuola la decisione del governo che sta facendo discutere: ai professori senza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Non ci si possono permetterechiusure e un altro anno da affrontare con la didattica a distanza. Il governo è stato abbastanza chiaro su questo punto ed è per questo motivo che daci saranno nel mondo delladelle importanti novità. E’ fondamentale che bambini e ragazzi tornino sui banchi diper la didattica in presenza, con eccezioni solo se strettamente necessario. E’ per questo motivo quindi che si stringe sue vaccini. Tra le novità per il ritorno ala decisione del governo che sta facendo discutere: ai professori senza ...

Scuola tra Green Pass e nuove regole: cosa cambia da settembre 2021 Le novità principali del decreto riguardano proprio la scuola e l’università, con l’obbligo della certificazione che varrà anche per gli studenti universitari, un’ipotesi che non era emersa nei giorni ...

