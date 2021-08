Scuola, obbligo di Green Pass per i docenti. Dopo 5 giorni sospensione e blocco dello stipendio (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi 6 agosto scatta l’obbligo del Green Pass per bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre, cinema, stadi, teatri e attività sportive. Come è noto, in mancanza di esso (cartaceo o digitale con Qr Code), occorre esibire un tampone negativo fatto entro le 48 ore precedenti o un certificato di guarigione da Covid. Ma il governo ha approvato anche il nuovo decreto che rende obbligatorio l’uso della certificazione verde per Scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Senza il documento sanitario non si potrà salire su navi e traghetti interregionali, con l’esclusione dello Stretto di Messina. Ma ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi 6 agosto scatta l’delper bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre, cinema, stadi, teatri e attività sportive. Come è noto, in mancanza di esso (cartaceo o digitale con Qr Code), occorre esibire un tampone negativo fatto entro le 48 ore precedenti o un certificato di guarigione da Covid. Ma il governo ha approvato anche il nuovo decreto che rende obbligatorio l’uso della certificazione verde per, università e trasporti a lunga percorrenza. Senza il documento sanitario non si potrà salire su navi e traghetti interregionali, con l’esclusioneStretto di Messina. Ma ...

