Scuola: a casa e senza stipendio gli insegnanti (e il personale scolastico) che rifiutano il green pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra le novità più importanti varate ieri dal Consilio dei Ministri in ottica dell’applicazione del green pass c’è quella dell’obbligatorietà estesa al mondo della Scuola. Come ha spiegato al termine del Consiglio dei ministri il titolare della Salute Roberto Speranza, è previsto l’obbligo della certificazione verde per il personale docente e non, mentre per l’università l’obbligo è esteso anche agli studenti. Per i docenti e per il personale scolastico che si rifiutasse di fare il green pass, ovvero dimostrare l’avvenuta vaccinazione dal Covid, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra le novità più importanti varate ieri dal Consilio dei Ministri in ottica dell’applicazione delc’è quella dell’obbligatorietà estesa al mondo della. Come ha spiegato al termine del Consiglio dei ministri il titolare della Salute Roberto Speranza, è previsto l’obbligo della certificazione verde per ildocente e non, mentre per l’università l’obbligo è esteso anche agli studenti. Per i docenti e per ilche si rifiutasse di fare il, ovvero dimostrare l’avvenuta vaccinazione dal Covid, la ...

