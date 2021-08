Scioglimento comune Villaricca, senatore Ruotolo: “In ampie zone la democrazia è sospesa. Occorre vero rinnovamento” (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “A poche settimane dallo Scioglimento per infiltrazioni della camorra del Consiglio comunale di Marano questa volta il Consiglio dei ministri ha adottato la stessa decisione per Villaricca. Un provvedimento che si aggiunge a quelli per i comuni di Arzano, Sant’Antimo e Orta di Atella dove già ci sono i commissari prefettizi. Senza dimenticare le commissione d’accesso a San Giuseppe Vesuviano e Castellammare di Stabia e gli accertamenti in corso su Torre del Greco e Torre Annunziata dove i fenomeni di corruzione e infiltrazioni hanno messo in discussione le giunte comunali. A questo quadro allarmante ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “A poche settimane dalloper infiltrazioni della camorra del Consiglio comunale di Marano questa volta il Consiglio dei ministri ha adottato la stessa decisione per. Un provvedimento che si aggiunge a quelli per i comuni di Arzano, Sant’Antimo e Orta di Atella dove già ci sono i commissari prefettizi. Senza dimenticare le commissione d’accesso a San Giuseppe Vesuviano e Castellammare di Stabia e gli accertamenti in corso su Torre del Greco e Torre Annunziata dove i fenomeni di corruzione e infiltrazioni hanno messo in discussione le giunte comunali. A questo quadro allarmante ...

Advertising

anteprima24 : ** Scioglimento comune #Villaricca, senatore Ruotolo: 'In ampie zone la democrazia è sospesa. Occorre vero rinnovam… - Trmtv : Foggia, Comune sciolto per mafia. Libera: “Scioglimento sia punto di svolta” - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Foggia, il Comune ora è ufficialmente sciolto per infiltrazioni mafiose - DaniaFalzolgher : RT @legalizzas: #SpiniNelFianco sono aiutati anche dal Karma . #lega ,#fdi,#ItaliaViva e #forzaitalia hanno boicottato ' #4piante ' ? Og… - mattegeo : RT @legalizzas: #SpiniNelFianco sono aiutati anche dal Karma . #lega ,#fdi,#ItaliaViva e #forzaitalia hanno boicottato ' #4piante ' ? Og… -