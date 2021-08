Scatta da oggi l’obbligo del Green pass per ristoranti e bar. Da settembre servirà anche a scuola e all’università. Escluso su bus e metrò. Il governo ha varato il nuovo decreto (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo veti incrociati, polemiche e ritardi, è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri sul nuovo decreto sul Green pass per scuola e trasporti. Nonostante le resistenze della Lega, il premier Mario Draghi alla fine ha tenuto il punto e ha portato a casa l’obbligo del certificato verde per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa i trasporti a lunga percorrenza. Esclusi da tale novità, invece, i mezzi del trasporto pubblico locale anche se, come ha fatto sapere nei giorni scorsi il ministro Roberto Speranza, le cose potrebbero cambiare perché ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo veti incrociati, polemiche e ritardi, è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri sulsulpere trasporti. Nonostante le resistenze della Lega, il premier Mario Draghi alla fine ha tenuto il punto e ha portato a casadel certificato verde per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa i trasporti a lunga percorrenza. Esclusi da tale novità, invece, i mezzi del trasporto pubblico localese, come ha fatto sapere nei giorni scorsi il ministro Roberto Speranza, le cose potrebbero cambiare perché ...

