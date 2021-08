Scambio politico - mafioso, indagato consigliere Calabria (Di venerdì 6 agosto 2021) Oltre a Nicola Paris, finito agli arresti domiciliari per corruzione, c'è un altro consigliere regionale della Calabria indagato nell'inchiesta "Inter Nos" che ha fatto luce sugli appalti dell'Asp, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Oltre a Nicola Paris, finito agli arresti domiciliari per corruzione, c'è un altroregionale dellanell'inchiesta "Inter Nos" che ha fatto luce sugli appalti dell'Asp, ...

Ultime Notizie dalla rete : Scambio politico Scambio politico - mafioso, indagato consigliere Calabria Eletto con la lista di Fratelli d'Italia e oggi passato a Forza Italia, Sainato è indagato assieme a Nicola Paris per scambio elettorale politico - mafioso. In particolare, nel fascicolo dell'...

Regione Calabria, il consigliere Nicola Paris (gruppo misto) indagato anche per scambio elettorale politico - mafioso Finito ai domiciliari, Paris non sarebbe indagato solo per corruzione ma anche per scambio elettorale politico - mafioso . Eletto con l' Udc e poi passato al gruppo misto Nicola Paris non è l'unico ...

Scambio politico-mafioso, indagato consigliere Calabria ANSA Nuova Europa Reggio Calabria, 'ndrangheta e sanità: indagato anche il consigliere regionale Sainato Eletto con la lista di Fratelli d’Italia e oggi passato a Forza Italia, Sainato è indagato assieme a Nicola Paris per scambio elettorale politico-mafioso ...

“Inter Nos”, indagato anche il consigliere regionale Sainato Eletto con la lista di Fratelli d’Italia e oggi passato a Forza Italia, Sainato è indagato assieme a Nicola Paris per scambio elettorale politico-mafioso ...

