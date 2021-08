Sanremo 2022, Amadeus sta costruendo il team della trasmissione: tutti i nomi (Di venerdì 6 agosto 2021) Amadeus, dopo aver inizialmente dichiarato la sua intenzione di non condurre più Sanremo, ha cambiato idea ed ha accettato di diventare il protagonista della 72° edizione, che verrà trasmessa dal’1 al 5 febbraio 2022. Amadeus, soprattutto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha dimostrato di essere in grado di dare uno stile inconfondibile alla trasmissione. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 agosto 2021), dopo aver inizialmente dichiarato la sua intenzione di non condurre più, ha cambiato idea ed ha accettato di diventare il protagonista72° edizione, che verrà trasmessa dal’1 al 5 febbraio, soprattutto nell’ultima edizione del Festival di, ha dimostrato di essere in grado di dare uno stile inconfondibile alla. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Raiofficialnews : ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo.… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris al Festival di #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris a #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo anno consecu… - imnotyourbabyy : RT @lastgiuli: amadeus confermato conduttore di sanremo 2022 eccoci qua tutti pronti a fare after anche l'anno prossimo - FantaSanremo : RT @Raiofficialnews: ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo. @SanremoRai,… -