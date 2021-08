Sanremo 2022, Amadeus condurrà il Festival: l’annuncio ufficiale (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà ancora Amadeus a condurre il Festival di Sanremo, come svela il direttore di Rai1, Stefano Coletta. Leggi su comingsoon (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà ancoraa condurre ildi, come svela il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Advertising

Raiofficialnews : ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo.… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris al Festival di #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris a #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo anno consecu… - perfectderavin : RT @lastgiuli: amadeus confermato conduttore di sanremo 2022 eccoci qua tutti pronti a fare after anche l'anno prossimo - disagiodisagio : RT @lastgiuli: amadeus confermato conduttore di sanremo 2022 eccoci qua tutti pronti a fare after anche l'anno prossimo -