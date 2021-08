San Giuliano | la Polizia Locale sequestra quasi 50 kg di pesce surgelato mal conservato

(Di venerdì 6 agosto 2021) Operazione del gruppo diAnnonaria in un negozio etnico. Per il titolare denuncia e maxi sanzione da 10mila euro. Contestata anche la vendita irregolare di prodotti per fumatori

... la chiesa di Sant'Alberto dei bianchi ad Erice, dove da ora in poi sarà collocata la statua del Santo carmelitano che si trovava all'aperto, nella piazza della chiesa diI risultati dell'autopsia rendono il quadro ancora più chiaro sulla drammatica morte di Francesco Pantaleo , lo studente 23enne di Marsala trovato morto carbonizzato nelle campagne diTerme . Il cadavere "non presenta lesioni attribuibili ad azioni di terzi" , confermano i risultati dell'autopsia come riportato dal Corriere della Sera. Già la tac in un primo momento ...Prosegue a San Giuliano il controllo a tappeto di negozi e attività commerciali, volto a tutelare i consumatori e verificare il rispetto dei corretti standard di commercializzazione di prodotti e ...San Giuliano Terme (Pisa), 6 agosto 2021 - L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha dato l'ok per l'utilizzo di ulteriori 26 mila euro per altri buoni spesa. Questa tranche, erogabile dal 9 ...