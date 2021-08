Salvini, Meloni e quella destra normale che non vedremo mai (Di venerdì 6 agosto 2021) Se sinistra e destra significano ancora qualcosa, la prima non smette di pretendere che la seconda sia diversa da com’è, responsabile e non demagogica, liberale e non populista, moderata e non radicale. Una destra normale, ha scritto Ezio Mauro lunedì scorso su “Repubblica”, una destra che Indro Montanelli ha sognato una vita senza mai vederla. Lui, che era lontano da Dio, Patria e Famiglia, ripeteva amaramente: “Gli italiani non sanno andare a destra senza finire nel manganello”. Poneva, con proverbiale intuito, il vero problema: gli italiani. Sono gli italiani a formare i loro governanti, a meritarseli, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Se sinistra esignificano ancora qualcosa, la prima non smette di pretendere che la seconda sia diversa da com’è, responsabile e non demagogica, liberale e non populista, moderata e non radicale. Una, ha scritto Ezio Mauro lunedì scorso su “Repubblica”, unache Indro Montanelli ha sognato una vita senza mai vederla. Lui, che era lontano da Dio, Patria e Famiglia, ripeteva amaramente: “Gli italiani non sanno andare asenza finire nel manganello”. Poneva, con proverbiale intuito, il vero problema: gli italiani. Sono gli italiani a formare i loro governanti, a meritarseli, ...

