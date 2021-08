“Salva imprese” | Castelli | diamo respiro a imprenditori e aiutiamo ripresa

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “L’Italia è fatta di moltiche, come primo pensiero, hanno quello di sostenere le famiglie che lavorano con loro e continuare a fare la differenza nel mondo. La crisi del Covid ha aggravato la situazione di molte aziende, e c’era la necessità di dare loro più tempo per riorganizzarsi, oltre a semplificare le modalità di accesso agli accordi di ristrutturazione per evitare chiusure a catena. Lo abbiamo fatto, dando un chiaro segnale di fiducia a questi”. Così su Facebook il Viceministro dell’Economia Laura. Ieri, in Consiglio dei Ministri – scrive – “è stato infatti approvato il pacchetto ...

Confagricoltura : #Lavoro, Confagricoltura: il #Senato vota e salva occupazione e imprese agricole - Agricolae1 : #Lavoro, @Confagricoltura : il @SenatoStampa vota e salva occupazione e imprese agricole -

Ultime Notizie dalla rete : Salva imprese

QuiFinanza

Ieri, in Consiglio dei Ministri - scrive - "è stato infatti approvato il pacchetto di norme "", a cui abbiamo iniziato a lavorare un anno fa, assieme agli altri Ministeri competenti. Per ...Ieri, in Consiglio dei Ministri - scrive - "è stato infatti approvato il pacchetto di norme "", a cui abbiamo iniziato a lavorare un anno fa, assieme agli altri Ministeri competenti. Per ...(Teleborsa) - "L'Italia è fatta di molti imprenditori che, come primo pensiero, hanno quello di sostenere le famiglie che lavorano con loro e continuare a fare la differenza nel mondo. La crisi ...La grillina viceministra dell’Economia: "Va accettata l’idea che ci sia una minoranza, con regole di democrazia interna non punitive" ...