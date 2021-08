Salernitana, l’8 agosto alle 15:00 test contro l’Aston Villa (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuova amichevole prestigiosa per la Salernitana, neopromossa in Serie A. Domenica 8 agosto alle 15 i neopromossi sfideranno l’Aston Villa presso il ‘Villa Park’ di Birmingham. “La Salernitana tornerà così in Inghilterra a 26 anni di distanza dall’unica trasferta europea in occasione della Coppa Anglo-Italiana – si legge nella nota della societa’ campana -. Per i granata sarà l’ultimo test prima del via ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia”. La partita si svolgerà a porte chiuse. Il test col Siviglia è saltato a causa di ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuova amichevole prestigiosa per la, neopromossa in Serie A. Domenica 815 i neopromossi sfiderannopresso il ‘Park’ di Birmingham. “Latornerà così in Inghilterra a 26 anni di distanza dall’unica trasferta europea in occasione della Coppa Anglo-Italiana – si legge nella nota della societa’ campana -. Per i granata sarà l’ultimoprima del via ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia”. La partita si svolgerà a porte chiuse. Ilcol Siviglia è saltato a causa di ...

