(Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo che l’UE ha deciso di introdurre latax alle merci importate, lala decisione. Secondo Mosca, la nuova tassa mette in pericolo gli interessi nazionali dellae causerebbe una perdita annua di almeno 1,1 miliardi di euro. Mosca afferma che anche Washington sta pensando di introdurre una misura simile.

Advertising

periodicodaily : Russia contesta la carbon tax imposta dall’UE #Russia #carbonTax #UE @Billa42_ - Billa42_ : Russia contesta la carbon tax imposta dall'UE -

Ultime Notizie dalla rete : Russia contesta

Tempi.it

... che da un lato vede i paesi del G7 spingere per il rispetto dei target dell'accordo di Parigi, e dall'altra un gruppo di paesi del G20 che include Cina,, India e Arabia Saudita, che...... che da un lato vede i paesi del G7 spingere per il rispetto dei target dell'accordo di Parigi, e dall'altra un gruppo di paesi del G20 che include Cina,, India e Arabia Saudita, che...Dopo che l’UE ha deciso di introdurre la carbon tax alle merci importate, la Russia contesta la decisione. Secondo Mosca, la nuova tassa mette in pericolo gli interessi nazionali della Russia e ...Le esercitazioni coinvolgono 1.500 militari degli Eserciti di Russia e dell’Uzbekistan, nei pressi delle basi uzbeke sulla catena di Termez ...