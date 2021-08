Rula Jebreal senza ritegno su Meloni e Salvini: “Vogliono le armi. Ci sono politici mercenari di morte” (Di venerdì 6 agosto 2021) Sproloquio senza contraddittorio di Rula Jebreal a In Onda l’Italia, dove è andato in scena l’incredibile. Non viene interrotta nemmeno quando lascia intendere che l’Italia, “grazie” a Salvini e Meloni, in fatto di armi sta messa peggio dell’America quanto a Far West. Dipingendo il nostro Paese con cittadini pronti a sparare a chiunque. Succede nella puntata del 5 agosto, dove si parla del caso di Voghera: il programma condotto su La7 da Concita De Gregorio e David Parenzo prende spunto dal caso dell’assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici. Che ha sparato a un marocchino con cui ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Sproloquiocontraddittorio dia In Onda l’Italia, dove è andato in scena l’incredibile. Non viene interrotta nemmeno quando lascia intendere che l’Italia, “grazie” a, in fatto dista messa peggio dell’America quanto a Far West. Dipingendo il nostro Paese con cittadini pronti a sparare a chiunque. Succede nella puntata del 5 agosto, dove si parla del caso di Voghera: il programma condotto su La7 da Concita De Gregorio e David Parenzo prende spunto dal caso dell’assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici. Che ha sparato a un marocchino con cui ...

