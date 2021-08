Rossi ed il futuro in 4 ruote: dai rally al richiamo GT della Ferrari (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Motomondiale perde uno dei più grandi, forse il migliore di tutti, mentre l'automobilismo potrebbe guadagnarci un pilota della domenica, uno che qualunque scelta farà sarà sempre seguito, tifato, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Motomondiale perde uno dei più grandi, forse il migliore di tutti, mentre l'automobilismo potrebbe guadagnarci un pilotadomenica, uno che qualunque scelta farà sarà sempre seguito, tifato, ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, conferenza straordinaria alle 16:15 per parlare del proprio futuro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, la conferenza sul suo futuro: le news in diretta LIVE #SkyMotori #VR46Decision #SkyMotoGP #MotoGP - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: L'addio di #ValentinoRossi al Motomondiale scatena i bookmakee: tutte le quote per matrimonio, figlio e Dakar - maandlr : RT @SkySportMotoGP: Passione per i motori, serenità consapevole, spiccata visione manageriale: sono queste le basi su cui Valentino definir… - teatroa1 : RT @Agenzia_Ansa: Valentino Rossi: 'Il mio futuro? Corse in auto ma non allo stesso livello. Non c'è una decisione presa ma resterò pilota… -