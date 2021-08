Ronaldo-Messi e il PSG: intreccio di mercato dopo l’addio al Barcellona (Di venerdì 6 agosto 2021) Messi potrebbe accasarsi al PSG dopo l’addio al Barcellona: gli scenari per Mbappe e il futuro di Ronaldo alla Juve Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è legato anche al possibile addio di Mbappe al Paris Saint-Germain, con il Real Madrid che non molla la presa sul francese. Il possibile arrivo di Messi a Parigi, comunque, non cambierà i piani del PSG stando al quotidiano L’Equipe. Il Dt Leonardo punta a mettere a dispone di Pochettino un tridente da sogno insieme a Neymar, con Mbappe quindi destinato a restare in Francia e a rinnovare il contratto con i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021)potrebbe accasarsi al PSGal: gli scenari per Mbappe e il futuro dialla Juve Il futuro di Cristianoalla Juventus è legato anche al possibile addio di Mbappe al Paris Saint-Germain, con il Real Madrid che non molla la presa sul francese. Il possibile arrivo dia Parigi, comunque, non cambierà i piani del PSG stando al quotidiano L’Equipe. Il Dt Leonardo punta a mettere a dispone di Pochettino un tridente da sogno insieme a Neymar, con Mbappe quindi destinato a restare in Francia e a rinnovare il contratto con i ...

Advertising

GOAL_ID : Messi x Ronaldo di Juventus? ?? - GoalItalia : #Messi lascia il #Barcellona ?? I tifosi sognano: tandem con Cristiano Ronaldo ?? - RVCJ_FB : Messi & Ronaldo - laportajnr : @juventusfcen Add Messi to Ronaldo - diXcombobulated : RT @supreme__god_: Sunil Chhetri, Lionel Messi & Cristiano Ronaldo 3 legends in one frame -