Romina Power e Al Bano? C’è un nuovo amore in vista (Di venerdì 6 agosto 2021) Romina Power era stata beccata in compagnia di un uomo misterioso. La cantante sembrava che si era lasciata definitivamente alle spalle il passato con Al Bano, ma che fine ha fatto quella persona? Romina Power e Al Bano (GettyImages)Nonostante la separazione nel 1999, la relazione con Loredana Lecciso e i contrasti familiari, i fan della coppia Al Bano e Romina Power hanno sempre sperato che i due potessero tornare insieme. Questo soprattutto dopo il ritorno sulle scene musicali nel 2013, dopo 19 anni di lontananza, e il rapporto ricucito ... Leggi su chenews (Di venerdì 6 agosto 2021)era stata beccata in compagnia di un uomo misterioso. La cantante sembrava che si era lasciata definitivamente alle spalle il passato con Al, ma che fine ha fatto quella persona?e Al(GettyImages)Nonostante la separazione nel 1999, la relazione con Loredana Lecciso e i contrasti familiari, i fan della coppia Alhanno sempre sperato che i due potessero tornare insieme. Questo soprattutto dopo il ritorno sulle scene musicali nel 2013, dopo 19 anni di lontananza, e il rapporto ricucito ...

Advertising

PasqualeMarro : #RominaPower un bacio focoso per dimenticare Albano… - FourZeroFourbot : RT @wildvibesradio: #NowPlaying : Felicità - Al Bano & Romina Power // playlist : Italo Disco, Hi-NRG, Space Synth \\ - wildvibesradio : #NowPlaying : Felicità - Al Bano & Romina Power // playlist : Italo Disco, Hi-NRG, Space Synth \\ - fantastic672 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - sonikmusicnet : Ora in onda: AL BANO _ ROMINA POWER - CI SARÀ -