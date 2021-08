Romanzo Radicale, in corso le riprese della docufiction (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando esce Romanzo Radicale, docufiction su Marco Pannella? Sono in corso le riprese. Ecco la trama, il cast e la storia vera. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando escesu Marco Pannella? Sono inle. Ecco la trama, il cast e la storia vera. Tvserial.it.

Advertising

VelvetMagIta : ‘Romanzo Radicale’: iniziate le riprese della docufiction su #MarcoPannella #VelvetMag #velvet - 3cinematographe : Sono iniziate le riprese di Romanzo Radicale, una nuova fiction Rai che racconterà la storia umana e politica di Ma… - RBcasting : Sono in corso le riprese di 'Romanzo radicale', docufiction di Mimmo Calopresti con protagonista Andrea Bosca nei p… - SimonaCroisette : RT @ciakmag: Ricordate Marco Pannella? @AndreaBOSCA si trasforma nel politico per raccontarne la storia in #RomanzoRadicale di @mimmocalopr… - clacar1977 : RT @ciakmag: Ricordate Marco Pannella? @AndreaBOSCA si trasforma nel politico per raccontarne la storia in #RomanzoRadicale di @mimmocalopr… -