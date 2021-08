Roma, tragedia all’Eur, si spoglia e si tuffa nel laghetto: morto un uomo di 33 anni (Di venerdì 6 agosto 2021) tragedia nella notte a Roma, al quartiere Eur. Un ragazzo di 33 anni si è tuffato nel laghetto ed è stato ritrovato morto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vigilante in servizio nell’area del Floating Theatre, il cinema galleggiante all’interno dello specchio lacustre. L’uomo ha visto il giovane spogliarsi e gettarsi in acqua. Non vedendolo più ruemergere il vigilante ha dato l’allarme e ha avvertito le forze dell’ordine intorno alla mezzanotte e quaranta, apprendiamo da Roma Today. Vigili del fuoco e agenti della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021)nella notte a, al quartiere Eur. Un ragazzo di 33si èto neled è stato ritrovato. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vigilante in servizio nell’area del Floating Theatre, il cinema galleggiante all’interno dello specchio lacustre. L’ha visto il giovanersi e gettarsi in acqua. Non vedendolo più ruemergere il vigilante ha dato l’allarme e ha avvertito le forze dell’ordine intorno alla mezzanotte e quaranta, apprendiamo daToday. Vigili del fuoco e agenti della ...

