Roma, padre si tuffa in mare per salvare i figli travolti dalle onde e muore (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è tuffato in mare per salvare i suoi figli di 6 e 8 anni che chiedevano aiuto mentre erano in balia delle onde Massimo Armeni 64enne Romano, di Castel di Leva (Roma) , andato in pensione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Si èto inperi suoidi 6 e 8 anni che chiedevano aiuto mentre erano in balia delleMassimo Armeni 64enneno, di Castel di Leva () , andato in pensione ...

Advertising

zazoomblog : Roma padre si tuffa in mare per salvare i figli travolti dalle onde e muore - #padre #tuffa #salvare #figli - giovannifino : @FBiasin glielo spieghi tu a @FontanaPres che la Puglia, con 4 ori di pugliesi purosangue, è la regione più titolat… - annalisapanello : RT @JohannesBuckler: Il Ponto era ormai poca cosa dopo la perdita di alcuni territori. Avevo vendicato mio padre, ma ormai in Asia Minore… - annalisapanello : RT @JohannesBuckler: «No, non è un'offesa. Scusa. Quindi dietro l’assassino di tuo padre Mitridate V c’era sicuramente lei, tua madre. La… - annalisapanello : RT @JohannesBuckler: «Vero. Tuo padre preoccupava Roma in quel momento, dopo che si era installata in Asia Minore. Aveva dato lustro al su… -