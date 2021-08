Roma | Karsdorp | «Fiducioso per la prossima stagione | sta nascendo qualcosa di nuovo»

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il terzino dellaRickha parlato di questi prime settimane di lavoro con José Mourinho in panchina Rick, terzino destro della, in una intervista a Ilnista ha parlato delle prime settimane di lavoro con José Mourinho in panchina. MOURINHO – «L’atmosfera è sempre buona, mi piace star qui e sono molto felice di essere in questo club. Con ilallenatore ovviamente stiamo iniziandodi, c’è anche unstaff, ma mi piace molto. Mi piacciono gli allenamenti e le partitelle che facciamo ...

LAROMA24 : 'Volevo dimostrare il mio valore alla #AsRoma, ho fatto del mio meglio per avere un'altra chance e ci sono riuscito… - ilRomanistaweb : #Karsdorp a Il Romanista: «Volevo dimostrare chi sono, con #Mourinho daremo il 120%» «La mia avventura con la Roma… - sportli26181512 : Roma, Karsdorp: 'Con Mourinho ora diamo tutti il 120%': Torna a parlare Rick Karsdorp. Il terzino della Roma ha ril… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? #ValentinoRossi si ritira dalle corse dopo 25 anni ? #Messi non firma con il… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ?? ??? Karsdorp: “Con Mourinho daremo il 120%” ?? Women’s French Cup, alle 21 la fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Karsdorp

Nuovo inizio per il terzino dellaRick, che dopo la buona stagione appena trascorsa, e dopo essersi messo finalmente alle spalle i tantissimi infortuni, si appresta a vivere la sua prima, vera stagione da titolare ...Commenta per primo Torna a parlare Rick. Il terzino dellaha rilasciato un'intervista a Il Romanista. Ecco uno stralcio 'L'atmosfera è sempre buona, mi piace stare qui e sono molto felice di essere in questo club. Con il nuovo ...Roma, Karsdorp: “Sta nascendo qualcosa di nuovo. Stiamo dando tutti il 120%” Il terzino destro della Roma, Rick Karsdorp, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Il Romanista. Ecco alcuni passaggi ...INTERVISTA KARSDORP - Dopo l'ottima annata scorsa, quella alle porte sarà la prima stagione di Rick Karsdorp come titolare ...