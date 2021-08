Roma, il 14 agosto test contro il Raja Casablanca (Di venerdì 6 agosto 2021) La Roma ha ufficializzato l’ultimo test amichevole del suo precampionato. Sabato 14 agosto, alle 20.45, la squadra di Josè Mourinho (al debutto come tecnico giallorosso nello stadio di casa) affronterà in amichevole il Raja Club Athletic di Casablanca. Il club fa sapere che “sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Laha ufficializzato l’ultimoamichevole del suo precampionato. Sabato 14, alle 20.45, la squadra di Josè Mourinho (al debutto come tecnico giallorosso nello stadio di casa) affronterà in amichevole ilClub Athletic di. Il club fa sapere che “sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su”. SportFace.

