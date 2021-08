Roma, colpo da record al compro oro: rubati gioielli per 200.000 euro in pieno giorno (Di venerdì 6 agosto 2021) A bordo di uno scooter e con il volto travisato da un casco hanno aspettato il momento giusto per mettere a segno il colpo nel compro oro di via Acqua Bullicante, in zona Torpignattara. Una rapina in pieno giorno avvenuta ieri mattina, intorno alle 9.20, dove i due malviventi hanno avvicinato la titolare dell’attività, l’hanno strattonata e le hanno portato via una borsa con dei preziosi. gioielli dal valore di circa 200.000 euro. I due ladri, una volta ottenuto il bottino, sono fuggiti nelle vie limitrofe e hanno fatto perdere le loro tracce. Sul caso indagano gli agenti di Polizia del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) A bordo di uno scooter e con il volto travisato da un casco hanno aspettato il momento giusto per mettere a segno ilneloro di via Acqua Bullicante, in zona Torpignattara. Una rapina inavvenuta ieri mattina, intorno alle 9.20, dove i due malviventi hanno avvicinato la titolare dell’attività, l’hanno strattonata e le hanno portato via una borsa con dei preziosi.dal valore di circa 200.000. I due ladri, una volta ottenuto il bottino, sono fuggiti nelle vie limitrofe e hanno fatto perdere le loro tracce. Sul caso indagano gli agenti di Polizia del ...

