Roma | ancora proteste contro il green pass ma senza autorizzazione della Questura | i pochi manifestanti identificati dalla Polizia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nel corso dei giorni scorsi, erano state preannunciate alcune manifestazioniil, ma queste ultime non erano state formalmente preavvisate in diverse città italiane. Tra queste, anche, dove la manifestazione si è svolta in piazzaRotonda. La manifestazione Ieri sera, intorno alle 19.15, si sono presentate in piazza, presidiata dalle Forze dell’Ordine, circa 40 persone. Qui, hanno iniziato a distribuire aianti alcuni volantini che pubblicizzavano una iniziativa di protesta, anche questa non formalmente preavvisata in, come previsto ...