Rivoluzione Superbonus | cosa cambia adesso

(Di venerdì 6 agosto 2021) Approvato un modulo unico e standardizzato durante la Conferenza unificata tra Stato, Regioni e Autonomie locali. Permetterà di ridurre notevolmente i tempi per far partire i lavori

gazzettamantova : Brunetta: una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione a casa dei cittadini

Nella richiesta di110%, infatti, i pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici all'unica condizione che questi non siano riflettenti ma integrati. ...... riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al110% " ha spiegato il ministro. Unastraordinaria che porta immediatamente la semplificazione 'a casa' dei cittadini, ...Approvato un modulo unico e standardizzato durante la Conferenza unificata tra Stato, Regioni e Autonomie locali. Permetterà di ridurre notevolmente i tempi per far partire i lavori ...“Lo consideriamo – dice il responsabile di Cna Costruzioni di Pesaro e Urbino, Fausto Baldarelli - un passo in avanti sul percorso della semplificazione della misura”. Baldarelli infine ricorda che “l ...