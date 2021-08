Ritorno da Ibiza per Aurora Ramazzotti non senza imprevisti (Di venerdì 6 agosto 2021) La giovane presentatrice ha raccontato anche il viaggio di Ritorno da Ibiza, dando dettagli sui nuovi imprevisti Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti è stata ad Ibiza con delle amiche, tra cui Paola Di Benedetto. Per una vacanza tra mare, relax e confidenze amicali, la giovane presentatrice ha scelto la località spagnola. Dei giorni trascorsi ad Ibiza, Aurora Ramazzotti ha raccontato sul suo profilo Instagram dove interagisce con la sua community su ogni aspetto legato alla sua vita professionale, ma anche personale e condividendo punti di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) La giovane presentatrice ha raccontato anche il viaggio dida, dando dettagli sui nuoviNei giorni scorsiè stata adcon delle amiche, tra cui Paola Di Benedetto. Per una vacanza tra mare, relax e confidenze amicali, la giovane presentatrice ha scelto la località spagnola. Dei giorni trascorsi adha raccontato sul suo profilo Instagram dove interagisce con la sua community su ogni aspetto legato alla sua vita professionale, ma anche personale e condividendo punti di ...

Advertising

zazoomblog : Giulia Salemi e Pierpaolo viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la brutta notizia: «Comè possibile?» -… - infoitcultura : Giulia Salemi e Pierpaolo, viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la brutta notizia: «Com'è possibile?» - infoitcultura : Giulia Salemi e Pierpaolo, viaggio di ritorno da Ibiza ma in aeroporto la brutta notizia: «Com'è possibile?» - Il… - Massimi18840475 : @Covidioti Dal Corriere di oggi. 'Ibiza assolda detective privati anti-movida (travestiti da turisti): si infiltrer… - nunesiste : @ilmessaggeroit Io ho sempre viaggiato. Tornato da Ibiza 3 settimane fa. Nessuno mi ha chiesto niente, ne all’andat… -