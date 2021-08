Rinnovo Belotti, nuova offerta del Torino: il Gallo dice no (Di venerdì 6 agosto 2021) Andrea Belotti ha rispedito al mittente la nuova offerta del Torino per il Rinnovo: ecco quanto aveva proposto Cairo al Gallo Andrea Belotti sembra intenzionato a non rinnovare con il Torino. Come riportato da Sky Sport, Cairo ha proposto 3,3 milioni di euro per 4 anni al capitano granata ma al momento Belotti ha rispedito al mittente la proposta della società. Non c’è dunque l’accordo e quindi Belotti potrebbe cambiare maglia: su di lui c’è l’interesse dello Zenit San Pietroburgo ma anche dell’Inter, come erede di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Andreaha rispedito al mittente ladelper il: ecco quanto aveva proposto Cairo alAndreasembra intenzionato a non rinnovare con il. Come riportato da Sky Sport, Cairo ha proposto 3,3 milioni di euro per 4 anni al capitano granata ma al momentoha rispedito al mittente la proposta della società. Non c’è dunque l’accordo e quindipotrebbe cambiare maglia: su di lui c’è l’interesse dello Zenit San Pietroburgo ma anche dell’Inter, come erede di ...

