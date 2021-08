Rihanna | a quanto ammonta il suo patrimonio?

(Di venerdì 6 agosto 2021) Quest’annoè diventata la cantante più pagata al mondo, seconda solo ad Oprah Winfrey in fatto ditra le artiste. In questi giorni è stata resa nota dalla rivista Forbes la lista delle “Self-Made Women” americane più ricche del pianeta. Oltre a Riri e Oprah, nella classifica moltissime altre dive di fama mondiale.è la cantante con ilpiù alto del mondo. La rivista Articolo completo: dal blog SoloDonna

Sopra di lei solo Oprah Winfrey.è la seconda donna intrattenitrice più ricca al mondo e la più ricca in assoluto tra le musiciste. A riportarlo è Forbes, che colloca la cantante, il cui vero nome è Robyn Fenty, nella ...Outfit molto vicini ai loro look quotidiani, secondodetto da Smith in un'intervista a Vogue ... senza troppi giri di parole, dimostra efficacemente il motivo che ha spintoa sceglierle ...Quest’anno Rihanna è diventata la cantante più pagata al mondo, seconda solo ad Oprah Winfrey in fatto di patrimonio tra le artiste.Rihanna, sapete a quanto ammonta il patrimonio della famosissima star? Cifra da capogiro, scopriamola insieme.