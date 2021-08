Ricettazione | resistenza e minaccia | arrestato pregiudicato

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – In data 3 agosto 2021 la Polizia Stradale di Cellole ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale — arresti domiciliari — emessa dal GIP di Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura. L’, C.G., dovrà rispondere dia pubblico ufficiale eaggravata. Le indagini hanno avuto inizio a seguito di una denuncia di furto di un motociclo avvenuto il 22 agosto 2020 in Sperlonga (LT), presentata presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Cellole, è stata attivata ...

