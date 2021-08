Advertising

NurseTimes : ?? Nurse Times Riapre la sala di MediCinema all’Ospedale Niguarda: il cinema che cura e diverte in estate: InfoNurse… - cilentano_it : Dopo diversi mesi di chiusura, a causa delle norme per il contenimento del covid, riapre le porte al pubblico il Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre sala

Cronache Maceratesi

E che oggi, dopo essere passata di mano in mano e aver vissuto alterne vicissitudini,... ma il fascino del progetto originale non ne risulta intaccato, basti guardare alla meravigliosa...... nella sede di via Roma, al momento chiusa (il 16 agosto) si potrà fermarsi a leggere il ... Nel caso lavenga utilizzata per l'attività di gruppi o associazioni, sarà responsabilità del ...L'appello sui social dell'imprenditore Massimiliano Carpanese di Parmamenù trova risonanza tra Fidenza e Salsomaggiore. Il presidente di Fipe ...di Asterio Tubaldi. Un primo spiraglio verso la normalizzazione post Covid-19 all’ospedale di Comunità di Recanati. Da lunedì prossimo, infatti, riapre la camera mortuaria del ...