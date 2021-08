Riapertura scuole, cosa fare in caso di persona con sintomi covid. Protocollo di sicurezza BOZZA (Di venerdì 6 agosto 2021) Le organizzazioni sindacali e l’amministrazione stanno discutendo in merito al Protocollo di sicurezza relativo al ritorno a scuola di settembre. Oggi, 6 agosto, nuovo incontro forse per chiudere il testo. Ecco alcune anticipazioni in base alla BOZZA che Orizzonte Scuola ha visionato per quanto riguarda la gestione dei casi sintomatici a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Le organizzazioni sindacali e l’amministrazione stanno discutendo in merito aldirelativo al ritorno a scuola di settembre. Oggi, 6 agosto, nuovo incontro forse per chiudere il testo. Ecco alcune anticipazioni in base allache Orizzonte Scuola ha visionato per quanto riguarda la gestione dei casi sintomatici a scuola. L'articolo .

