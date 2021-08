Resto al Sud, De Lise (commercialisti): forti rallentamenti e ostilità al supporto dei professionisti (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “La misura ‘Resto al Sud’ sta subendo forti rallentamenti negli ultimi due mesi. A chi presenta domande arrivano ‘comunicazioni di motivi ostativi’ pretestuose e ostruzionistiche, che il più delle volte si rifanno a una valutazione soggettiva e personale dell’istruttore, piuttosto che a elementi oggettivi. Il tutto in spregio della normativa di riferimento e alle finalità della misura stessa, che è quella di incentivare nuove realtà imprenditoriali, valorizzandone il potenziale umano”. Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “La misura ‘al Sud’ sta subendonegli ultimi due mesi. A chi presenta domande arrivano ‘comunicazioni di motivi ostativi’ pretestuose e ostruzionistiche, che il più delle volte si rifanno a una valutazione soggettiva e personale dell’istruttore, piuttosto che a elementi oggettivi. Il tutto in spregio della normativa di riferimento e alle finalità della misura stessa, che è quella di incentivare nuove realtà imprenditoriali, valorizzandone il potenziale umano”. Lo ha affermato Matteo De, presidente dell’Unione nazionale giovani dottoried esperti ...

