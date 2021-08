(Di venerdì 6 agosto 2021) I volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccinopossono tirare un sospiro di sollievo. Per accedere ai luoghi pubblici oppure per viaggiare, non dovranno preoccuparsi del...

Advertising

infoitsalute : Reithera, arriva l esenzione (solo fino al 30 settembre) per chi ha la doppia dose - in_sanitas : <a href=' -

Ultime Notizie dalla rete : Reithera arriva

ilmessaggero.it

La sperimentazione diPer il migliaio di persone vaccinate con, che da diverso tempo chiedono di poter aver il green pass, finalmente arrivano risposte certe. 'Me lo auguravo e sono ...la certificazione di esenzione dal vaccino anti Covid. Come chiarisce una circolare del ...momento rimangono esclusi un migliaio di volontari della sperimentazione del vaccino italiano...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Câ??è chi è pronto e chi invece protesta ed è preoccupato per le nuove regole. Lâ??Italia si prepara così al Green Pass Day: da domani la certificazione verde sa ...Sì al green pass per scuola e trasporti, fumata nera invece per il lavoro. Il consiglio dei ministri di ieri ha registrato l'impasse del governo sulla previsione obbligo di certificazione per i lavora ...