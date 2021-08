Regione Puglia: pluralismo ed innovazione dell’informazione, bando per progetti Scadenza 6 settembre (Di venerdì 6 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Con la Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e il Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019 di attuazione della Legge, la Regione Puglia sostiene iniziative e interventi a sostegno del pluralismo e dell’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale. In attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2021 e ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Con la Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico ale all’e della comunicazione regionale” e il Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019 di attuazione della Legge, lasostiene iniziative e interventi a sostegno dele dell’e della comunicazione regionale. In attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2021 e ...

Advertising

ivanscalfarotto : Domani la Gazzetta del Mezzogiorno non uscirà. La Puglia è la regione in cui chiedendo “La Gazzetta”, l’edicolante… - Lizzie_B90 : RT @Mottalemi: Vedi a non avere i mezzi pubblici in Puglia è un vantaggio questi rodatissimi a camminare per ore nel caldo maledetto è tutt… - valen_mess_ : RT @Mottalemi: Vedi a non avere i mezzi pubblici in Puglia è un vantaggio questi rodatissimi a camminare per ore nel caldo maledetto è tutt… - dontbelongthere : RT @yleniaindenial1: Ricordandovi che la regione Puglia attualmente ha più ori della Francia. - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Un caso 'Puglia'?Alla Regione il Pd appoggia la proposta sull'enoturismo della Lega ed #Emiliano sponsorizza un candidato… -