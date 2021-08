Record di medaglie per l’Italia alle Olimpiadi: Busà conquista la 37esima. Mai un bottino così ricco per gli Azzurri nella storia dei Giochi (Di venerdì 6 agosto 2021) La semifinale conquistata da Luca Busà nel karate kumine è storica, a prescindere da quale sarà il suo colore della medaglia. È infatti la numero 37 della spedizione azzurra a Tokyo 2020. Tradotto: l’Olimpiade giapponese è quella con il bottino più ricco di sempre per l’Italia. In alcuna edizione dei Giochi finora gli Azzurri avevano conquistati così tante medaglie. Erano infatti stati 36 a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) La semifinaleta da Lucanel karate kumine è storica, a prescindere da quale sarà il suo colore della medaglia. È infatti la numero 37 della spedizione azzurra a Tokyo 2020. Tradotto: l’Olimpiade giapponese è quella con ilpiùdi sempre per. In alcuna edizione deifinora gliavevanotitante. Erano infatti stati 36 a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Coninews : Con il meraviglioso oro ?? di Antonella #Palmisano l'#ItaliaTeam raggiunge quota 3?6? medaglie a #Tokyo2020! Eguagli… - Eurosport_IT : ?? RECORD ???? A Tokyo l'Italia riscrive la storia olimpica: la spedizione azzurra raggiunge quota 37 medaglie vinte… - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - itscloudyhere_ : Le vedete queste medaglie d'oro e quella staffetta? 4 anni dopo quei ragazzi sono in finale olimpica, quei ragazzi… - max_vierin : In Giappone, è già Record di Medaglie olimpiche, per l'Italia. Il Giappone, (con rispetto di chi lo ama), in assol… -