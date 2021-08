Record di medaglie eguagliato per l’Italia alle Olimpiadi! Manca un podio per il sorpasso!

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) E’ un’Italia daOlimpiadi di Tokyo 2020. Grazie al memorabile oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, gli azzurri hanno raggiunto il totale di 36 podi nelre, eguagliando il primato delle edizioni di Los Angeles 1932 e Roma 1960! Peraltro è maturato l’ottavo oro, esattamente come era accaduto a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Una vittoria pesantissima perché, salvo ribaltoni che non ci auspichiamo, il Bel Paese dovrebbe nuovamente chiudere tra le magnifiche dieci dei Giochi come accade ininterrottamente da 1996! La grande avventura giapponese, tuttavia, non è ancora conclusa: c’è spazio per superare il ...