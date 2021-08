Recensione Vesper | il fascino della fine del mondo

(Di venerdì 6 agosto 2021) In questovi parleremo di, il videogioco platform ad ambientazione fantascientifica, che segna l’esordio dello studio italiano Cordens Interactive La filiera italiana del videogioco si arricchiscepresenza di un nuovo studio di sviluppo: Corden Interctive. La realtà è infatti arrivata al debutto con la pubblicazione di, il gioco di cui ci occuperemo in questa. Si tratta di un platform dal gameplay piuttosto classico, che riporta alla mente i primi titolisaga di Oddworld. L’aspetto estetico, invece, lo porta a distinguersi e lo rende ...

Qualche screenshot postato a corredo di questa analisi non è sufficiente per spiegare l'impatto estetico die la sua capacità di far parlare gli ambienti . È un costante alternarsi di momenti ...E pensare, come emerge dai racconti di Cordens, che tutto quello che vedete negli sfondi diè arrivato in una fase successiva alla creazione originale del titolo. Paradossale, quasi, se si ...In questo recensione vi parleremo di Vesper, il videogioco platform ad ambientazione fantascientifica dello studio Cordens Interactive.Il team italiano di Cordens Interactive, insieme a Francesco Fossetti, discutono delle ambizioni che hanno accompagnato la genesi dell'avventura Vesper ...