(Di venerdì 6 agosto 2021)ha da poco presentato laGT, composta dal GTe dal GTExploration. Entrambi i device sono attualmente disponibili in Cina e faranno il loro debutto in India il 18 agosto. Sebbenenon abbia ancora rilasciato date certe per l’arrivo dei GTsul mercato europeo, sono da poco emersi ie le opzioni di memoria destinate al. Stando alle fonti ilGT...

Advertising

infoitscienza : Realme rivela i prezzi della serie GT Master Edition per l’Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Realme rivela

Telefonino.net

La scelta del Mediatek 1200 sivincente e conferma quanto di buono stia facendo il chipmaker ... In altre parole potremmo vederla come un tema 'OnePlus' applicato sulla ColorOS/UI, con ...OnLeaks , lo stesso che aveva diffuso le prime informazioni riguardanti la Master Edition, oggil'esistenza di un'ulteriore variante. Si chiamaExplorer Master Edition (codice modello ...Secondo quanto si apprende dal tipster Sudhanshu Ambhore, sappiamo che Realme lancerà la serie GT Master Edition in Europa entro la fine del mese.Secondo il rapporto di Strategy Analytics, sembra che Realme sia riuscita a spedire oltre 100 milioni di smartphone in soli 37 mesi dal suo debutto.