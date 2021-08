Quello di Gregorio Paltrinieri alle Olimpiadi di Tokyo è un autentico miracolo sportivo (Di venerdì 6 agosto 2021) Dal cloro all'acqua salata, dalle corsie della piscina alle onde del mare, poco importa. Per Gregorio Paltrinieri sono entrambi terreni di conquista, i parchi giochi dove andare, divertirsi e uscire con due medaglie olimpiche al collo. Così, dopo l’argento negli 800 stile libero, è arrivato il bronzo nella sfiancante 10 chilometri in acque libere, acque calde (a causa dei 30 gradi di temperatura dell'aria gli atleti sono partiti alle 6.30 di mattina) e tumultuose, come si conviene alla specialità. La scelta di Greg Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nei 1500 alle ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Dal cloro all'acqua salata, dcorsie della piscinaonde del mare, poco importa. Persono entrambi terreni di conquista, i parchi giochi dove andare, divertirsi e uscire con due medaglie olimpiche al collo. Così, dopo l’argento negli 800 stile libero, è arrivato il bronzo nella sfiancante 10 chilometri in acque libere, acque calde (a causa dei 30 gradi di temperatura dell'aria gli atleti sono partiti6.30 di mattina) e tumultuose, come si conviene alla specialità. La scelta di Greg Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nei 1500...

