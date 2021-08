Quan Hongchan, l’atleta 14enne che gareggia alle Olimpiadi di Tokyo per pagare le cure alla mamma malata: ha vinto la medaglia d’oro con due tuffi da record (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra il fenomenale e lo storico nei tuffi. Hongchan Quan, 14 anni, l’atleta più giovane della spedizione della Cina alle Olimpiadi di Tokyo, ha dominato la finale della piattaforma totalizzando 466,20 punti, punteggio mai ottenuto in precedenza in una finale olimpica. Ma quella della giovanissima Quan è una vittoria straordinaria non solo per l’esemplarità e la perfezione dei tuffi da lei eseguiti, ma soprattutto perché lei l’ha voluta con uno scopo ben preciso: raccogliere i soldi necessari a pagare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra il fenomenale e lo storico nei, 14 anni,più giovane della spedizione della Cinadi, ha dominato la finale della piattaforma totalizzando 466,20 punti, punteggio mai ottenuto in precedenza in una finale olimpica. Ma quella della giovanissimaè una vittoria straordinaria non solo per l’esemplarità e la perfezione deida lei eseguiti, ma soprattutto perché lei l’ha voluta con uno scopo ben preciso: raccogliere i soldi necessari ale ...

