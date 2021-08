Qualificazioni Europei Under 21: Azzurrini giocheranno a Monza contro la Svezia (Di venerdì 6 agosto 2021) Definita un’altra sede per le partite delle Qualificazioni agli Europei Under 21. La terza partita tra Italia e Svezia, in programma il 12 ottobre alle 17:30, si disputerà allo U-Power Stadium. Azzurrini che quindi torneranno all’ex Stadio Brianteo di Monza dopo 21 anni da quella che fu la prima e ultima volta, quando arrivò il pareggio a reti inviolate contro l’Inghilterra. I ragazzi di Nicolato cominceranno il loro percorso il 3 e il 7 settembre contro Lussemburgo e Montenegro rispettivamente a Empoli e Vicenza. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Definita un’altra sede per le partite delleagli21. La terza partita tra Italia e, in programma il 12 ottobre alle 17:30, si disputerà allo U-Power Stadium.che quindi torneranno all’ex Stadio Brianteo didopo 21 anni da quella che fu la prima e ultima volta, quando arrivò il pareggio a reti inviolatel’Inghilterra. I ragazzi di Nicolato cominceranno il loro percorso il 3 e il 7 settembreLussemburgo e Montenegro rispettivamente a Empoli e Vicenza. SportFace.

