Psg | Pochettino | “Messi? La società lavora per raggiungere gli obiettivi”

"Messi? La società sta lavorando sul mercato con discrezione, ma con forza, per raggiungere gli obiettivi. Sappiamo tutti cosa è accaduto ieri, ma stiamo pensando alla partita di domani contro il Troyes. Mbappé invece è a disposizione della squadra, c'é un'alta possibilità che domani contro il Troyes sia titolare. Per quanto riguarda i ragazzi che sono arrivati, sono stati tutti scelti di comune accordo tra me e la società". Queste sono le dichiarazioni di un entusiasta Mauricio Pochettino, attuale allenatore del Paris Saint-Germain, il quale ha commentato il probabile arrivo di Lionel Messi.

PSG_English : ??? Mauricio Pochettino on @AchrafHakimi! ???? - albiceleste4bd : PSG manager Mauricio Pochettino about Leo Messi deal: ?????? #PSG #Messi - le10sport : Mercato - PSG : Cette grosse sortie de Mauricio Pochettino sur Lionel Messi ! - le10sport_psg : Mercato - PSG : Cette grosse sortie de Mauricio Pochettino sur Lionel Messi ! - OnorioFerraro : ??? Prima #Pochettino, subito dopo #Guardiola. #Psg e #ManCity al momento non pensano a Lionel #Messi ormai ex giocatore del #Barcellona. -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Pochettino 'Messi ha scelto il Psg', Neymar lo rivela nella chat Whatsapp ...sarà il futuro dell'asso argentino? Secondo indiscrezioni il prossimo club di Messi sarà il Psg, ... andando così a completare una rosa di galattici che Pochettino si ritroverà a disposizione per la ...

Lionel Messi: altre clamorose novità sul suo futuro Il giocatore avrebbe già parlato con il connazionale Mauricio Pochettino , allenatore del Psg, per facilitare il buon esito dell'operazione. Messi ha detto addio al Barcellona dopo 21 anni ricchi di ...

"Contatto Messi-Psg: telefonata con Pochettino" Corriere dello Sport PSG, si ferma Sergio Ramos: salterà l’esordio in Ligue 1 Brutte notizie in casa PSG. Come riportato da Le Parisien, Pochettino dovrà fare a meno di Sergio Ramos. Il difensore classe ’85, arrivato a parametro zero, fa i conti con un infortunio che lo terrà a ...

Messi al PSG? Pochettino: "E' una possibilità, il club sta lavorando" L'allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa ha parlato del possibile arrivo in Francia di Lionel Messi.

