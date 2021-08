PS2 Eclipse è l'incredibile PS2 portatile creata da un modder (Di venerdì 6 agosto 2021) GingerOfOz è un modder di console che aveva lavorato ad un Wii portatile dalle dimensioni di un Game Boy. Ora il fantasioso creatore è tornato, anche questa volta trasformando una console in un portatile: la protagonista in questo caso è PlayStation 2. Soprannominata "PS2 Eclipse", la mod prevede il taglio di una scheda madre PS2 originale e l'inserimento in uno chassis stampato in 3D con una serie di pulsanti PlayStation Vita, joystick in stile Nintendo Switch, un display 480p da 5 pollici, batterie e un paio di extra circuiti stampati personalizzati. Si tratta di un piccolo palmare e il fatto che utilizzi l'hardware PS2 ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) GingerOfOz è undi console che aveva lavorato ad un Wiidalle dimensioni di un Game Boy. Ora il fantasioso creatore è tornato, anche questa volta trasformando una console in un: la protagonista in questo caso è PlayStation 2. Soprannominata "PS2", la mod prevede il taglio di una scheda madre PS2 originale e l'inserimento in uno chassis stampato in 3D con una serie di pulsanti PlayStation Vita, joystick in stile Nintendo Switch, un display 480p da 5 pollici, batterie e un paio di extra circuiti stampati personalizzati. Si tratta di un piccolo palmare e il fatto che utilizzi l'hardware PS2 ...

