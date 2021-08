Provincia di Caserta: al via la selezione per 44 nuovi posti di varie figure professionali (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono stati appena pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente n. 14 avvisi pubblici di selezione per la copertura di n. 44 figure professionali varie, di seguito indicate: 4 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttori amministrativi; 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttore contabile; 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttore informatico; 7 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttore tecnico; 8 posti a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono stati appena pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente n. 14 avvisi pubblici diper la copertura di n. 44, di seguito indicate: 4a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttori amministrativi; 2a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttore contabile; 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttore informatico; 7a tempo pieno e indeterminato di categoria “c” istruttore tecnico; 8a ...

Advertising

Gilda21953339 : RT @massimo4951: Mamma dove sei Mi chiamo Thomas ho 6 mesi e mi hanno abbandonato in provincia di caserta ... ho chiuso gli occhi per es… - DamianaTomassi : RT @massimo4951: Mamma dove sei Mi chiamo Thomas ho 6 mesi e mi hanno abbandonato in provincia di caserta ... ho chiuso gli occhi per es… - annalisa673 : RT @massimo4951: Mamma dove sei Mi chiamo Thomas ho 6 mesi e mi hanno abbandonato in provincia di caserta ... ho chiuso gli occhi per es… - anteprima24 : ** #Provincia di ##Caserta: al via la selezione per 44 nuovi posti di varie figure professionali **… - susy962 : RT @massimo4951: Mamma dove sei Mi chiamo Thomas ho 6 mesi e mi hanno abbandonato in provincia di caserta ... ho chiuso gli occhi per es… -